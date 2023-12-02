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Посол Азербайджана обсудил с министром Казахстана сотрудничество в сфере культуры и медиа

Посол Азербайджана обсудил с министром Казахстана сотрудничество в сфере культуры и медиа Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов встретился с министром культуры и информации Казахстана Аидой Балаевой.
Внешняя политика
2 декабря 2023 г. 22:25
Посол Азербайджана обсудил с министром Казахстана сотрудничество в сфере культуры и медиа

Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов встретился с министром культуры и информации Казахстана Аидой Балаевой.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба министерства.

На встрече Аида Балаева отметила высокий уровень развития культурно-гуманитарных связей между двумя странами: "Еще одним шагом в укреплении и углублении связей является организация взаимных Дней культуры. В 2024 году планируется проведение Дней культуры Азербайджана в Казахстане. Это свидетельствует о том, что мы готовы тесно сотрудничать в различных сферах, планируя долгосрочные и взаимовыгодные инициативы, способствующие укреплению дружественных уз”.

Глава азербайджанской миссии отметил, что Баку проявляет особый интерес к сотрудничеству с Астаной в области культуры и медиа: "Ряд важных документов, подписанных главами наших государств, в числе которых протокол о создании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана, являются показателем стабильных отношений. Особый интерес у нас вызывает сотрудничество в сфере культуры и медиа. В частности, есть необходимость в реализации проекта по созданию совместной платформы, обмену коммуникациями, знаниями”.

Аида Балаева выразила заинтересованность в усилении сотрудничества в сферах молодежной политики, креативной индустрии, гражданского сектора и предложила реализовать проект по развитию культурно-научного туризма, включающего посещение музеев, заповедников, памятников архитектуры и изучение культурного наследия двух стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Qazaxıstan naziri ilə mədəniyyət və media sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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