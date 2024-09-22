Посол Азербайджана обсудил с главой управления МИД Ирана двусторонние правовые вопросы

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде провел переговоры по двусторонним правовым аспектам с главой Управления по международным правовым вопросам Министерства иностранных дел этой страны Сеидом Али Мусави.

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде провел переговоры по двусторонним правовым вопросам с главой Управления по международным правовым вопросам Министерства иностранных дел этой страны Сейедом Али Мусави.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанской дипмиссии.

"Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с главой Управления по международным правовым вопросам МИД Ирана Сейедом Али Мусави и провел переговоры по двусторонним правовым вопросам", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее МИД Азербайджана выразил соболезнования Тегерану в связи с гибелью людей при взрыве на угольной шахте в провинции Южный Хорасан.