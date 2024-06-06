Посол Азербайджана обсудил с главой МИД Бахрейна расширение двусторонних связей

Посол Азербайджана в Бахрейне Шахин Абдуллаев встретился с министром иностранных дел этой страны Абдуллатифом бен Рашидом Аль-Заяни.

Посол Азербайджана в Бахрейне Шахин Абдуллаев встретился с министром иностранных дел этой страны Абдуллатифом бен Рашидом Аль-Заяни.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе бахрейнского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны рассмотрели налаженные между двумя странами дружественные отношения, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также пути расширения двустороннего сотрудничества в различных областях.

На встрече присутствовали главный директор по двусторонним отношениям МИД Королевства посол Шейх Абдулла бин Али Аль-Халифа и заведующий сектором организаций ведомства Хатем Абдул Хамид Хатем.

Отметим, что Шахин Абдуллаев является послом Азербайджана в Саудовской Аравии, Бахрейне и Йемене с резиденцией в Эр-Рияде.