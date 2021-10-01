Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе

Интервью Report с послом Германии в Азербайджане Вольфгангом Манигом:

Интервью Report с послом Германии в Азербайджане Вольфгангом Манигом:

- 3 октября Германия отмечает День германского единства, с которым я Вас поздравляю. Не могли бы Вы рассказать нам как посольство отмечает этот день?

- Спасибо вам за ваши добрые пожелания. Для меня и моих соотечественников День германского единства очень важен. Через несколько месяцев после падения Берлинской стены и более чем 40-летнего разделения нашей родины на два государства, принадлежащих к двум антагонистическим группам сверхдержав, мирное воссоединение заложило основу для процветающего, демократического государства всеобщего благосостояния, основанного на верховенстве закона. К сожалению, и в 2021 году пандемия не позволяет разделить нашу радость с Азербайджаном и международным сообществом, живущим здесь. Вместо этого я отправил сообщение по этому случаю. Мероприятие освещается несколькими постами в социальных сетях. Поэтому я надеюсь, что у многих ваших читателей будет возможность поделиться моими мыслями, а также нашей приверженностью стремиться к мирной, единой Европе.

- Какие сферы играют жизненно важную роль в сотрудничестве между Азербайджаном и Германией?

-Азербайджан является нашим самым важным экономическим партнером на Южном Кавказе. В течение 200 лет немцы селились в Азербайджане и играли важную роль как в экономическом, социальном, интеллектуальном секторах, так и для политического развития Азербайджана в первые десятилетия после создания Азербайджанской Демократической Республики. Поэтому наше сотрудничество сосредоточено в области энергетики, торговли, образования и в поддержке политики реформ. На международных форумах и на двусторонней основе Германия предлагает свои услуги для мирного и устойчивого примирения между азербайджанцами и армянами.

- Можем ли мы ожидать каких-либо новых проектов между двумя странами в экономической и гуманитарной сферах? Если да, не могли бы вы рассказать нам об этом подробнее?

- Германия продолжает сотрудничать со своими азербайджанскими партнерами как в правительстве, так и в более широком гражданском обществе в целях реформирования экономики, общества и окружающей среды. По нашему мнению, наше общее культурное наследие играет важную роль. Поэтому я ожидаю, что в скором времени правительство Азербайджана представит свое мнение по нашему предложению о современном двустороннем соглашении о сотрудничестве в области культуры, образования, науки, молодежи и спорта. В этих областях двустороннее сотрудничество может иметь очень позитивные результаты, а также в других областях, таких как профессионально-техническое и образовательное обучение, подготовка вынужденных переселенцев к их возвращению на территории, которые были оккупированы в течение последних трех десятилетий. Германо-Азербайджанская торговая палата (AHK) выступает в качестве платформы для германских компаний, заинтересованных в ведении бизнеса в Азербайджане, включая реконструкцию только что упомянутых территорий.

- Как проходит процесс реализации совместной декларации между Министерством экономики Азербайджана и Федеральным министерством экономики и энергетики Германии от 2 марта 2021 года о намерениях продолжить сотрудничество по профессиональному развитию?

- Для каждой современной экономики важно иметь квалифицированных работников – синих и белых воротничков, включая руководство. Совместная декларация, о которой Вы упомянули, включает в себя обучение азербайджанских менеджеров – Программа обучения менеджеров (MTP). MTP позволяет менеджерам азербайджанских компаний стать устойчивыми в глобализированном мире и конкурировать в нем. Как женщины, так и мужчины взаимодействуют с германскими компаниями. Даже во времена пандемии программа продолжается – онлайн в 2020 и 2021 годах, но, надеюсь, также очно в 2022 году.

-В 2020 году внешнеторговый оборот Азербайджана с Германией составил 817,58 миллиона долларов, в том числе экспорт в размере 234,11 миллиона долларов и импорт в размере 583,47 миллиона долларов. Этот показатель показывает значительное снижение. Как Азербайджан и Германия борются с последствиями пандемии для всех секторов экономики? В частности, в сфере туризма и торговли?

Пандемия повлияла на мировую торговлю, в том числе на наши двусторонние экономические отношения. Однако я уверен, что спад не продлится долго. Как германская, так и азербайджанская экономики достаточно хорошо пережили глобальное воздействие пандемии. В условиях возросшего спроса на энергоносители Азербайджан продолжает играть важную роль в усилиях Германии по диверсификации поставок энергоносителей. Стратегия Азербайджана в области "зеленой энергетики" и энергетики на основе углеводорода будет привлекательной для германских компаний, предлагающих свои технологии. Что касается туризма, мы надеемся, что немцы снова откроют для себя красоту ландшафта Азербайджана, дружелюбие и гостеприимство его населения, вино и блюда, предлагаемые как в богатых культурой городах, так и в сельской местности. С возобновлением полетов германской авиакомпании Lufthansa с середины августа восстановилось прямое сообщение между Азербайджаном и Германией, а увеличение частоты рейсов демонстрирует рост этого сектора.

- По Вашему мнению, каким образом подписание Меморандума о взаимопонимании по диалогу в области энергетической политики между министерствами иностранных дел двух стран может повысить данные сотрудничества и роль Азербайджана как страны-транзитера газа в Европу?

- Я очень доволен тем, что Министр энергетики Азербайджана регулярно принимает приглашения Федеральных министров иностранных дел и экономики и энергетики принять участие в Берлинском диалоге по энергетическому переходу. С помощью TAP была завершена сеть газопроводов между Азербайджаном и Западной Европой. Компания UNIPER, базирующаяся в Дюссельдорфе/Германия, играет важную роль в газоснабжении Германии. Кроме того, Германское агентство по возобновляемым источникам энергии (DENA) и Министерство энергетики Азербайджанской Республики тесно сотрудничают в области развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Таким образом, Германия напрямую поддерживает политику Азербайджана, направленную на укрепление ненефтяного сектора и приведение Азербайджана в соответствие с постнефтяной эрой.

- Как мы знаем, участие германских компаний в восстановлении освобожденных земель Азербайджана полностью зависит от их собственного решения. Однако, не могли бы Вы сказать, какие меры принимает посольство для привлечения германских компаний на эти территории?

-Германо-Азербайджанская торговая палата (AHK) предоставляет полезную информацию об экономических возможностях германских компаний на ранее оккупированных территориях. Федеральное правительство Германии с первых дней оккупации азербайджанских территорий подчеркивало территориальную целостность Азербайджана, призывая как азербайджанцев, так и армян выработать устойчивую формулу, которая позволит последним жить в безопасности под суверенитетом Азербайджана. С учетом этого я готовлю поездку по установлению фактов в различные части возвращенных территорий, чтобы определить потребности в восстановлении, проблемы с разминированием и гуманитарные проблемы для безопасного расселения всех перемещенных лиц независимо от этнической принадлежности. Германские компании всех секторов, включая коммерческие компании по разминированию, строительные, сервисные и коммерческие секторы, будут полностью проинформированы соответствующим образом.

- Как Вы ранее нам сказали, Германия планирует привлечь гражданское общество Азербайджана к совместной платформе для работы по ликвидации загрязнения тяжелыми металлами трансграничной реки Охчучай. В связи с этим была запланирована встреча с представителями ООН. Как продвигается работа в этом направлении? Какие именно шаги предпринимает посольство Германии и правительство, чтобы остановить загрязнение реки добычей Cronimet?

-Здоровая и чистая окружающая среда имеет решающее значение для выживания человека. Особенно там, где орошение играет центральную роль в сельском хозяйстве, необходимо устранить загрязнение водных ресурсов. С большим интересом мы узнали о деятельности армянских экологических активистов еще в 2019 году по оказанию давления на горнодобывающую промышленность в приграничных районах. В конце концов, германская компания продала свои акции в 2019 году, другие, не германские компании, похоже, продолжают. Правительство Германии поддерживает создание чистой окружающей среды во всем мире, в том числе и на Южном Кавказе. В течение многих лет GIZ осуществляет региональную программу по охране окружающей среды. В рамках этой программы была создана платформа для обмена информацией. Правительство Германии намерено использовать эту платформу для приглашения экспертов из региона – Азербайджана, Армении, Грузии – для встречи с германскими экспертами. Заинтересованные стороны также связались с Программой ООН по окружающей среде. При содействии ЮНЕП экспертные знания могли бы даже расшириться. Я убежден, что загрязнение можно остановить и смягчение ущерба может начаться с взаимодействия региональных экспертов. Будущие поколения могут обвинять нас в том, что мы не разрешаем политические споры, но они проклянут нас, если мы оставим им Землю непригодной для жизни.