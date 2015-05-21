​Посол Азербайджана в РФ удостоен Ордена Почета

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин вручил Орден Почета послу Азербайджана в РФ Поладу Бюльбюльоглу, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня президент РФ вручает в Кремле государственные награды различным деятелям культуры и науки, сельского хозяйства и высокотехнологичных производств, дипломатам, политикам, представителям религиозных организаций, общественным деятелям, спортсменам, космонавтам, бизнесменам.

Отметим, что всего в списке награждаемых - более 40 человек.