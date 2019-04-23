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Посол: Азербайджан - самый важный партнер Германии на Южном Кавказе

Посол: ​Азербайджан - самый важный партнер Германии на Южном Кавказе

Азербайджан является самым важным партнером Германии на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб на пресс-конференции. 

"Сегодня очень важной сферой наших отношений являются экономические связи. Так, за прошлый год товарооборот между Азербайджаном и Германией составил 1,4 млрд евро. Немецкие компании имеют привлекательные условия для деятельности в Азербайджане", - отметил посол.

Он также подчеркнул, что Германия поддерживает заключение нового соглашения между Азербайджаном и ЕС. 

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