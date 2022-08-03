Посол: Азербайджан отправляет гуманитарную помощь Украине не ради формальности

"За эти месяцы в Украине десятки тысяч человек воспользовались гуманитарной помощью, предоставленной Азербайджаном. Выражаю признательность за это".

"За эти месяцы в Украине десятки тысяч человек воспользовались гуманитарной помощью, предоставленной Азербайджаном. Выражаю признательность за это".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Это особенный день. Поскольку расширяется география гуманитарной помощи, оказываемой Украине. Сегодня исполнительные власти Баку и Гянджи отправляют в Украину более 100 тонн гуманитарной помощи", - подчеркнул дипломат.

По его словам, этот шаг, наряду с расширением связей между двумя государствами, также демонстрирует дружбу между нашими странами и народами: "Эта дружба искренняя, и помощь отправляется не ради простой формальности, а от души. Вот этим и ценна эта помощь".