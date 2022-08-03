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Посол: Азербайджан отправляет гуманитарную помощь Украине не ради формальности

Посол: Азербайджан отправляет гуманитарную помощь Украине не ради формальности "За эти месяцы в Украине десятки тысяч человек воспользовались гуманитарной помощью, предоставленной Азербайджаном. Выражаю признательность за это".
Внешняя политика
3 августа 2022 г. 15:43
Посол: Азербайджан отправляет гуманитарную помощь Украине не ради формальности

"За эти месяцы в Украине десятки тысяч человек воспользовались гуманитарной помощью, предоставленной Азербайджаном. Выражаю признательность за это".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Это особенный день. Поскольку расширяется география гуманитарной помощи, оказываемой Украине. Сегодня исполнительные власти Баку и Гянджи отправляют в Украину более 100 тонн гуманитарной помощи", - подчеркнул дипломат.

По его словам, этот шаг, наряду с расширением связей между двумя государствами, также демонстрирует дружбу между нашими странами и народами: "Эта дружба искренняя, и помощь отправляется не ради простой формальности, а от души. Вот этим и ценна эта помощь".

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Версия на английском языке Ambassador: Tens of thousands of citizens benefited from Azerbaijan's humanitarian aid to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Azərbaycanın Ukraynaya humanitar yardımından on minlərlə vətəndaş istifadə edib"

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