Посол: Азербайджан - основной торгово-экономический партнер Казахстана на Южном Кавказе

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "За годы независимости между Казахстаном и Азербайджаном сложились тесные и дружеские отношения, став символом взаимного доверия и равенства".

Об этом, как сообщает Report, заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев на приеме по случаю Дня независимости Республики Казахстан. Мероприятие было организовано посольством Казахстана в Азербайджане.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан является основным торгово-экономическим и транспортно-логистическим партнером Казахстана в Кавказском регионе.

Национальный колорит праздничному вечеру придали выступления казахстанского Академического фольклорно-этнографического оркестра, различные видеоматериалы о Казахстане, а также блюда казахской кухни.