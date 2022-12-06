Посол Беларуси: Азербайджан является нашим надежным партнером

Азербайджан не на словах, а на деле является нашим надежным и важнейшим партнером

Азербайджан не на словах, а на деле является нашим надежным и важнейшим партнером.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков заявил в интервью ежедневной общественно-политической газете "Новое время".

"Экономическая сфера всегда была и остается в авангарде нашего партнерства, так как дает реальный, осязаемый и взаимовыгодный для обеих сторон результат. Практическим подтверждением этому является неуклонный рост товарооборота, который мы только за прошлый год довели практически до 1 млрд долларов", - сказал дипломат.

Он обратил внимание, что в этом году также наблюдается рост торговли по основным товарным позициям. При этом особенно важно, что между объемами экспорта и импорта практически наблюдается паритет. "Немалую роль играет импорт из Азербайджана в Беларусь плодоовощной продукции. К примеру, только закупку томатов в этом году мы увеличили в три раза", - рассказал Андрей Равков, добавив, что знаковым проектом для двух стран стало сотрудничество белорусских машиностроителей с Гянджинским автомобильным заводом, показавшее прекрасный пример эффективного взаимодействия в сфере производственной кооперации.

"За 15 лет в Гяндже собрано более 12 тыс. тракторов "Беларус", а также около 4 тыс. единиц другой белорусской техники", - отметил глава дипмиссии.

Посол отметил. что по итогам 12-го заседания межправкомисси в июне этого года был подписан соответствующий протокол, "результатом реализации которого стала дальнейшая активизация взаимодействия по всему спектру двусторонних торгово-экономических отношений и выход на новые взаимовыгодные проекты".