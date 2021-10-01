Посол Германии: Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергопоставок

Азербайджан является самым важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе

Азербайджан является самым важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе.

Об этом в интервью Report заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

Он отметил, что сотрудничество стран сосредоточено в области энергетики, торговли, образования и в поддержке политики реформ, а на международных форумах и на двусторонней основе Германия предлагает свои услуги для мирного и устойчивого примирения между азербайджанцами и армянами.

"По нашему мнению, наше общее культурное наследие играет важную роль. Поэтому я ожидаю, что в скором времени правительство Азербайджана представит свое мнение по нашему предложению о современном двустороннем соглашении о сотрудничестве в области культуры, образования, науки, молодежи и спорта. В этих областях двустороннее сотрудничество может иметь очень позитивные результаты, а также в других областях, таких как профессионально-техническое и образовательное обучение, подготовка вынужденных переселенцев к их возвращению на территории, которые были оккупированы в течение последних трех десятилетий. Германо-Азербайджанская торговая палата (AHK) выступает в качестве платформы для германских компаний, заинтересованных в ведении бизнеса в Азербайджане, включая реконструкцию только что упомянутых территорий", - добавил посол.

Говоря об экономическом сотрудничестве, посол Маниг отметил, что пандемия повлияла на мировую торговлю, в том числе и на экономические отношения Азербайджана и Германии.

"Однако я уверен, что спад не продлится долго. Как немецкая, так и азербайджанская экономики достаточно хорошо пережили глобальное воздействие пандемии. В условиях возросшего спроса на энергоносители Азербайджан продолжает играть важную роль в усилиях Германии по диверсификации поставок энергоносителей. Стратегия Азербайджана в области "зеленой энергетики" и энергетики на основе углеводорода будет привлекательной для германских компаний, предлагающих свои технологии", - добавил посол.