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Посол: Азербайджан и Япония нацелены определить приоритетные сферы сотрудничества на будущее

Посол: Азербайджан и Япония нацелены определить приоритетные сферы сотрудничества на будущее Азербайджан и Япония нацелены определить приоритетные сферы сотрудничества на ближайшие несколько лет.
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 18:34
Посол: Азербайджан и Япония нацелены определить приоритетные сферы сотрудничества на будущее

Азербайджан и Япония нацелены определить приоритетные сферы сотрудничества на ближайшие несколько лет.

Как передает Report, об этом заявил посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада, на мероприятии в честь дня рождения императора Японии

"Между Азербайджаном и Японией налажены дружественные связи. В прошлом году страны отмечали 30 лет со дня установления дипломатических отношений. Теперь, можно обсуждать какие сферы будем развивать на протяжении следующих 30-ти и более лет", - отметил он.

Посол также назвал отрадным празднование 63 дня рождения императора Японии в Баку.

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Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan, Japan aim to determine priority areas of future cooperation
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycan və Yaponiya gələcək əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini müəyyənləşdirməyi hədəfləyir”

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