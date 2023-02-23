Посол: Азербайджан и Япония нацелены определить приоритетные сферы сотрудничества на будущее

Азербайджан и Япония нацелены определить приоритетные сферы сотрудничества на ближайшие несколько лет.

Азербайджан и Япония нацелены определить приоритетные сферы сотрудничества на ближайшие несколько лет.

Как передает Report, об этом заявил посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада, на мероприятии в честь дня рождения императора Японии

"Между Азербайджаном и Японией налажены дружественные связи. В прошлом году страны отмечали 30 лет со дня установления дипломатических отношений. Теперь, можно обсуждать какие сферы будем развивать на протяжении следующих 30-ти и более лет", - отметил он.

Посол также назвал отрадным празднование 63 дня рождения императора Японии в Баку.

