Посол: Азербайджан и Мексика нацелены на углубление двустороннего сотрудничества

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан и Мексика нацелены на углубление двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом журналистам на пресс-конференции заявил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

Посол отметил, что дипотношения, которые были созданы в 1992-ом году, сегодня имеют положительную тенденцию развития. Так, в 2007- ом году было открыто посольство Азербайджана в Мексике, а в 2014-ом к своей деятельности в Баку приступила мексиканскся дипмиссия.

"Благодаря работе наших дипмиссий мы достигли многого. Так, в 2008-ом году мы имели первые политические консультации на высоком уровне. А в 2011-ом парламентарии и сенаторы из Мексики посетили Азербайджан, после чего Мексика приняла резолюцию по Нагорному Карабаху",- отметил он.

Особое значение, по словам дипломата, имеет торговое сотрудничество между странами.

"Так, в 2017- ом году впервые состоялся обмен торговыми миссиями. В июне текущего года делегация из Мексики впервые примет участие на выставке "Нефть и Газ" в Баку. А в июле и октябре ожидается визит очередных торговых миссий из Мексики в Азербайджан",- сказал Р. Лабардини.

Кроме того, как отметил посол, в 2017-ом году между странами были подписаны документы в сфере образования и науки, культуры, молодежи и спорта.