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    Посол Австрии в Азербайджане завершает свою дипмиссию в стране

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Посол Австрии в Азербайджане Аксель Вех завершает свою дипломатическую миссию в стране.

    Об этом Report сообщили в посольстве Австрии в Азербайджане. 

    Ожидается, что А.Вех покинет Азербайджан в начале ноября. 

    До назначения нового посла дипмиссию возглавит временный поверенный в делах Австрии в Азербайджане Вольфганг Мархардт (Wolfgang Marchardt).   

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