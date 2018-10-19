Посол Австрии в Азербайджане завершает свою дипмиссию в стране

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Посол Австрии в Азербайджане Аксель Вех завершает свою дипломатическую миссию в стране.
Об этом Report сообщили в посольстве Австрии в Азербайджане.
Ожидается, что А.Вех покинет Азербайджан в начале ноября.
До назначения нового посла дипмиссию возглавит временный поверенный в делах Австрии в Азербайджане Вольфганг Мархардт (Wolfgang Marchardt).
Tural AsadiАвтор новости