Посол Австрии в Азербайджане завершает свою дипмиссию в стране

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Посол Австрии в Азербайджане Аксель Вех завершает свою дипломатическую миссию в стране.

Об этом Report сообщили в посольстве Австрии в Азербайджане.

Ожидается, что А.Вех покинет Азербайджан в начале ноября.

До назначения нового посла дипмиссию возглавит временный поверенный в делах Австрии в Азербайджане Вольфганг Мархардт (Wolfgang Marchardt).