Посол Аргентины: Развитие Нахчывана открывает широкие возможности для сотрудничества

Председатель Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики в Азербайджане Серхио Освальдо Перес Гунеллой.

Председатель Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики в Азербайджане Серхио Освальдо Перес Гунеллой.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики, Васиф Талыбов рассказал об отношениях между двумя странами, отметив, что Нахчыван находится в блокаде в результате агрессивной политики Армении.

Отмечая проделанную работу в области социально-экономического развития автономной республики, внедрения новых технологий и предоставления Интернета, а также продовольственной и энергетической безопасности, спикер подчеркнул потенциал для развития отношений между Нахчываном и Аргентиной, особенно межуниверситетское сотрудничество.

Выразив благодарность за внимание и искреннее отношение, Серхио Освальдо Перес Гунелла выразил удовлетворение своим визитом в НАР. Дипломат сказал, что Нахчыван очень привлекателен для иностранцев и развитие автономной республики открывает широкие возможности для сотрудничества во многих сферах.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.