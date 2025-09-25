Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Посол: 2025 год стал плодотворным для китайско-азербайджанских отношений

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 19:23
    Посол: 2025 год стал плодотворным для китайско-азербайджанских отношений

    Текущий год стал весьма плодотворным для китайско-азербайджанских отношений.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в нашей стране Лу Мэй на мероприятии, посвященном 76-летию со дня образования КНР.

    Она отметила, что будущее китайско-азербайджанского всеобъемлющего стратегического партнерства многообещающе: "Китай готов сотрудничать с Азербайджаном для полной реализации важных договоренностей, достигнутых главами наших двух государств, что принесет больше пользу нашим странам и народам".

    По ее словам, особенно положительное влияние на развитие двусторонних отношений оказали два визита президента Ильхама Алиева в Китай в этом году.

    "Отрадно, что 2025 год действительно был плодотворным для китайско-азербайджанских отношений. В этом году президент Ильхам Алиев дважды посетил Китай, и главы наших двух государств подписали Совместное заявление об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства и достигли многих важных соглашений по углублению сотрудничества в различных областях, включая проект "Один пояс, один путь", зеленую энергетику и цифровую экономику. Как посол Китая в Азербайджане, я имею честь быть свидетелем этих исторических решений в рамках двусторонних отношений.

    Под умелым руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева китайско-азербайджанские отношения динамично развиваются", - сказала дипломат.

    Лу Мэй подчеркнула, что крепкое экономическое сотрудничество Баку и Пекина вносит вклад в стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.

    "За первые семь месяцев этого года объем торговли и инвестиций между Китаем и Азербайджаном достиг рекордно высокого уровня, ожидаемого за весь год. Между тем, ожидается, что железнодорожный экспресс Китай-Европа, проходящий через Каспийское море на территории Азербайджана, удвоит прошлогодний показатель. Благодаря введению двустороннего безвизового режима также увеличился турпоток в обе стороны", - добавила она.

    Лу Мэй также подчеркнула, что Азербайджан и Китай всегда поддерживают друг друга в плане защите суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также выбранного политического курса.

    "Мы тесно сотрудничаем на международной арене, в том числе в рамках ООН, Шанхайской организацией сотрудничества - ШОС, СВМДА, и всегда стремимся совместно защищать общие интересы стран Глобального Юга и твердо отстаивать международную справедливость", - заявила дипломат.

    Посол КНР в Азербайджане сотрудничество Лу Мэй
    Səfir: 2025-ci il Çin-Azərbaycan münasibətləri üçün məhsuldar il olub
    Ambassador: 2025 was fruitful for Chinese-Azerbaijani relations

    Последние новости

    20:28

    Трамп: США могут отменить санкции против Турции

    В регионе
    20:26

    Делегация во главе с генпрокурором Лаоса посетила Шамахы

    Внешняя политика
    20:17

    Посол: "Мир таджикской вышивки" символизирует укрепление культурных связей Азербайджана и Таджикистана

    Kультурная политика
    20:13

    Трамп: Турция хочет закупить у США истребители F-16 и F-35

    Другие страны
    20:12
    Фото

    МИД Азербайджана и Гамбии подписали Меморандум о взаимопонимании

    Внешняя политика
    20:08

    Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российской нефти

    Другие страны
    20:07

    Джейхун Байрамов председательствовал на неформальном заседании Совета глав МИД СВМДА

    Внешняя политика
    19:59

    В Баку открылась выставка "Мир таджикской вышивки"

    Выставки
    19:53

    Азербайджан и Китай расширяют инвестиционное сотрудничество

    Внешняя политика
    Лента новостей