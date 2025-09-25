Посол: 2025 год стал плодотворным для китайско-азербайджанских отношений

Текущий год стал весьма плодотворным для китайско-азербайджанских отношений.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в нашей стране Лу Мэй на мероприятии, посвященном 76-летию со дня образования КНР.

Она отметила, что будущее китайско-азербайджанского всеобъемлющего стратегического партнерства многообещающе: "Китай готов сотрудничать с Азербайджаном для полной реализации важных договоренностей, достигнутых главами наших двух государств, что принесет больше пользу нашим странам и народам".

По ее словам, особенно положительное влияние на развитие двусторонних отношений оказали два визита президента Ильхама Алиева в Китай в этом году.

"Отрадно, что 2025 год действительно был плодотворным для китайско-азербайджанских отношений. В этом году президент Ильхам Алиев дважды посетил Китай, и главы наших двух государств подписали Совместное заявление об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства и достигли многих важных соглашений по углублению сотрудничества в различных областях, включая проект "Один пояс, один путь", зеленую энергетику и цифровую экономику. Как посол Китая в Азербайджане, я имею честь быть свидетелем этих исторических решений в рамках двусторонних отношений.

Под умелым руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева китайско-азербайджанские отношения динамично развиваются", - сказала дипломат.

Лу Мэй подчеркнула, что крепкое экономическое сотрудничество Баку и Пекина вносит вклад в стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.

"За первые семь месяцев этого года объем торговли и инвестиций между Китаем и Азербайджаном достиг рекордно высокого уровня, ожидаемого за весь год. Между тем, ожидается, что железнодорожный экспресс Китай-Европа, проходящий через Каспийское море на территории Азербайджана, удвоит прошлогодний показатель. Благодаря введению двустороннего безвизового режима также увеличился турпоток в обе стороны", - добавила она.

Лу Мэй также подчеркнула, что Азербайджан и Китай всегда поддерживают друг друга в плане защите суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также выбранного политического курса.

"Мы тесно сотрудничаем на международной арене, в том числе в рамках ООН, Шанхайской организацией сотрудничества - ШОС, СВМДА, и всегда стремимся совместно защищать общие интересы стран Глобального Юга и твердо отстаивать международную справедливость", - заявила дипломат.