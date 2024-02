Послы ЕС в Азербайджане выразили поддержку Украине в годовщину конфликта

Послы стран Евросоюза в Азербайджане выразили свою поддержку Украине во вторую годовщину начала войны с Россией.

Как сообщает Report, об этом написал посол ЕС Петер Михалко на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Послы стран ЕС в Азербайджане выражают непоколебимую поддержку всего Европейского Союза Украине, которая на протяжении двух лет является жертвой военной агрессии России", - написал он.

Михалко подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется.