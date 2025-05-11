О нас

Послы африканских государств проинформированы о предстоящем форуме ООН в Азербайджане

Послы африканских государств проинформированы о предстоящем форуме ООН в Азербайджане В кенийском городе Момбасе состоялась ежегодная встреча глав дипломатических миссий африканских государств, организованная Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).
Внешняя политика
11 мая 2025 г. 12:56
Послы африканских государств проинформированы о предстоящем форуме ООН в Азербайджане

В кенийском городе Момбасе состоялась ежегодная встреча глав дипломатических миссий африканских государств, организованная Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Об этом Report сообщили в посольства Азербайджана в Кении.

Глава диппредставительства Азербайджана в этой стране Султан Гаджиев принял участие во встрече в качестве специального гостя. В рамках мероприятия было организовано заседание, посвященное 13-й сессии Всемирного форума городского развития ООН (WUF13), который Азербайджан будет принимать 18-22 мая 2026 года.

С. Гаджиев проинформировал более 60 высокопоставленных официальных лиц и глав дипломатических миссий африканских государств, участвовавших в заседании, о процессах подготовки к WUF13, глобальных целях и приоритетах Азербайджана в рамках проведения форума. Он поделился мнением о внимании, которое правительство Азербайджана уделяет сотрудничеству с африканскими государствами.

На заседании была представлена презентация про WUF13, и видеоролик, отражающий достижения современного Азербайджана, результаты славной Победы 2020 года, масштабные строительные и восстановительные работы в постконфликтный период в соответствии с инновационными градостроительными трендами за счет национальных возможностей, а также программу "Великое возвращение".

Информация о международных инициативах и вкладе Азербайджана была встречена с одобрением на заседании, где были представлены большинство африканских государств. Была выражена уверенность, что с проведением WUF13 в городе Баку Азербайджан станет центром глобальных дискуссий по градостроительству.

Для участников ежегодной встречи был организован прием от имени принимающей стороны WUF13.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Afrika dövlətlərinin səfirləri BMT-nin Azərbaycanda keçiriləcək forumu barədə məlumatlandırılıblar

Самое читаемое

Джамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
ФотоДжамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
9 мая 2025 г. 12:14
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
Алроса добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
"Алроса" добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
8 мая 2025 г. 11:38
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
10 мая 2025 г. 07:41
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
9 мая 2025 г. 11:09
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом Евровидения-2025
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом "Евровидения-2025"
5 мая 2025 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi