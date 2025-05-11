Послы африканских государств проинформированы о предстоящем форуме ООН в Азербайджане

В кенийском городе Момбасе состоялась ежегодная встреча глав дипломатических миссий африканских государств, организованная Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

В кенийском городе Момбасе состоялась ежегодная встреча глав дипломатических миссий африканских государств, организованная Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Об этом Report сообщили в посольства Азербайджана в Кении.

Глава диппредставительства Азербайджана в этой стране Султан Гаджиев принял участие во встрече в качестве специального гостя. В рамках мероприятия было организовано заседание, посвященное 13-й сессии Всемирного форума городского развития ООН (WUF13), который Азербайджан будет принимать 18-22 мая 2026 года.

С. Гаджиев проинформировал более 60 высокопоставленных официальных лиц и глав дипломатических миссий африканских государств, участвовавших в заседании, о процессах подготовки к WUF13, глобальных целях и приоритетах Азербайджана в рамках проведения форума. Он поделился мнением о внимании, которое правительство Азербайджана уделяет сотрудничеству с африканскими государствами.

На заседании была представлена презентация про WUF13, и видеоролик, отражающий достижения современного Азербайджана, результаты славной Победы 2020 года, масштабные строительные и восстановительные работы в постконфликтный период в соответствии с инновационными градостроительными трендами за счет национальных возможностей, а также программу "Великое возвращение".

Информация о международных инициативах и вкладе Азербайджана была встречена с одобрением на заседании, где были представлены большинство африканских государств. Была выражена уверенность, что с проведением WUF13 в городе Баку Азербайджан станет центром глобальных дискуссий по градостроительству.

Для участников ежегодной встречи был организован прием от имени принимающей стороны WUF13.

