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Последняя группа азербайджанских спасателей вернулась на родину из Кахраманмараша 

Последняя группа азербайджанских спасателей вернулась на родину из Кахраманмараша  224 из 760 членов поисково-спасательных отрядов Азербайджана, направленных в братскую страну в связи с землетрясением в турецком городе Кахраманмараше, вернулись в Баку.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 11:56
Последняя группа азербайджанских спасателей вернулась на родину из Кахраманмараша 

224 из 760 членов поисково-спасательных отрядов Азербайджана, направленных в братскую страну в связи с землетрясением в турецком городе Кахраманмараше, вернулись в Баку.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

Было отмечено, что это последняя группа азербайджанских спасателей в Кахраманмараше.

Начальник Бакинского регионального центра МЧС генерал-майор Магеррам Гасанов сообщил Anadolu, что азербайджанские спасатели прибыли в Турцию сразу после землетрясения: “За прошедший период из-под завалов наши спасатели вызволили 53 человек. Азербайджанское государство, азербайджанский народ всегда рядом с Турцией. Азербайджанское государство также будет рядом с Турцией при восстановлении этих городов".

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Версия на азербайджанском языке Kahramanmaraşdakı azərbaycanlı xilasedicilərin sonuncu qrupu Vətənə yola salınıb

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