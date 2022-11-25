О нас

Посла Нидерландов вызвали в МИД Азербайджана

Посла Нидерландов вызвали в МИД Азербайджана 25 ноября посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзема был приглашен в Министерство иностранных дел Азербайджана
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 13:46
Посла Нидерландов вызвали в МИД Азербайджана

25 ноября посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзема была приглашена в министерство иностранных дел Азербайджана.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече было высказано недовольство по поводу письма вице-премьера Нидерландов, министра иностранных дел Вопке Хукстра, направленного 23 ноября в парламент этой страны, в котором содержатся утверждения о якобы совершении военных преступлений Вооруженными силами Азербайджана.

В ходе встречи было отмечено, что вооруженные силы Армении совершали беспрецедентные массовые убийства азербайджанских военных и мирных жителей в период Первой карабахской войны, что 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы только за одну ночь были зверски убиты 613 мирных жителей, а судьбы почти 4 000 азербайджанцев остаются неизвестными по сей день.

Было доведено до сведения, что в октябре 2020 года Армения совершила преступления против человечности, подвергнув ракетным обстрелам гражданское население азербайджанских городов Гянджа, Барда и Мингячевир.

Подчеркнуто, что правительство Армении до сих пор не предприняло никаких практических мер по предотвращению совершенных военных преступлений или привлечению виновных лиц к ответственности за эти преступления. Была отмечена необходимость вынесения справедливой международной оценки преступлениям, совершенным армянскими вооруженными силами, и оказания давления на Армению в этом контексте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Netherlands ambassador summoned to Azerbaijan's MFA
Версия на азербайджанском языке Niderland səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb

Экслюзивные новости

Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi