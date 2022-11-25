Посла Нидерландов вызвали в МИД Азербайджана

25 ноября посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзема был приглашен в Министерство иностранных дел Азербайджана

25 ноября посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзема была приглашена в министерство иностранных дел Азербайджана.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече было высказано недовольство по поводу письма вице-премьера Нидерландов, министра иностранных дел Вопке Хукстра, направленного 23 ноября в парламент этой страны, в котором содержатся утверждения о якобы совершении военных преступлений Вооруженными силами Азербайджана.

В ходе встречи было отмечено, что вооруженные силы Армении совершали беспрецедентные массовые убийства азербайджанских военных и мирных жителей в период Первой карабахской войны, что 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы только за одну ночь были зверски убиты 613 мирных жителей, а судьбы почти 4 000 азербайджанцев остаются неизвестными по сей день.

Было доведено до сведения, что в октябре 2020 года Армения совершила преступления против человечности, подвергнув ракетным обстрелам гражданское население азербайджанских городов Гянджа, Барда и Мингячевир.

Подчеркнуто, что правительство Армении до сих пор не предприняло никаких практических мер по предотвращению совершенных военных преступлений или привлечению виновных лиц к ответственности за эти преступления. Была отмечена необходимость вынесения справедливой международной оценки преступлениям, совершенным армянскими вооруженными силами, и оказания давления на Армению в этом контексте.