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    Порошенко: "Стремимся развивать взаимовыгодное стратегическое партнерство с Азербайджаном"

    Об этом он заявил во время ежегодной встречи с послами

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Стремимся развивать взаимовыгодное стратегическое партнерство Украины с Турцией и Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время ежегодной встречи с послами.

    "Хотим и дальше развивать наше стратегическое партнерство с Китаем на основе взаимного уважения и выгоды. Благодарны усилиям Японии, в частности во время председательства в Большой Семерке. Новыми красками засияет наше сотрудничество с Канадой, прежде всего благодаря созданию зоны свободной торговли. Стремимся развивать взаимовыгодное стратегическое партнерство Украины с Турцией и Азербайджаном", - отметил Порошенко.

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