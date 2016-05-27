Порошенко поздравил президента Азербайджана

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петро Порошенко направил поздравительное послание президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент.
Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.
Достижение в годы независимости значительных успехов в стратегических направлениях развития является показателем уверенного прогресса на пути дальнейшего усиления регионального лидерства и авторитета Азербайджанской Республики на международной арене.
Украина занимает последовательную и решительную позицию в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана, на основе уважения его суверенитета и территориальной целостности. Наша страна также высоко оценивает поддержку Азербайджанской Республики в вопросе территориальной целостности Украины.
Уверен, что двустороннее эффективное сотрудничество и впредь будет развиваться в духе дружбы и взаимного уважения на благо наших стран, а проведение в текущем году очередного заседания Совета президентов Украины и Азербайджана придаст новый импульс отношениям стратегического партнерства между нашими странами в практической плоскости.
Уважаемый Ильхам Гейдарович, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам новых успехов в высшей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира, солидарности и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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