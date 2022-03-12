Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор

"Подписание меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчываном через иранскую территорию является историческим событием".

"Подписание меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчываном через иранскую территорию является историческим событием".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

По его словам, согласно договору, Зангиланский и Ордубадский районы будут соединены автомобильными, железнодорожными, электрическими, газовыми и коммуникационными линиями посредством мостов, построенных через реку Араз: "Эти мосты пройдут в 5 км от границы с Арменией. Это соглашение знаменует собой начало нового этапа в реализации проекта, который служит государственным интересам Азербайджана и Ирана. В документе также говорится, что стороны обязуются построить на государственной границе контрольно-пропускной пункт, который сможет принимать не менее 1 000 грузовых транспортных средств в день (экспортные, импортные и транзитные товары). Проектная документация будет подготовлена и согласована в соответствии с требованиями законодательства сторон в течение месяца. Азербайджан возьмет на себя все расходы по подготовке проектной документации и строительству автомобильного моста, соединяющего Восточно-Зангазурский экономический район с Ираном, а также линий связи и электропередачи. При этом все расходы по подготовке проектной документации, строительству и контролю за строительством автомобильного моста, соединяющего Иран с Ордубадским районом Нахчывана, будет нести иранская сторона. Для проектирования и строительства мостов будет создана совместная рабочая группа, состоящая из представителей соответствующих ведомств двух стран.

Председатель комитета подчеркнул, что этим соглашением Азербайджан фактически расширяет Зангезурский коридор на юг: "Новая коммуникационная связь, которая будет дополнять, а при необходимости и заменять северное направление Зангезурского коридора, проходящее по территории Армении, значительно расширит возможности Азербайджана и его партнеров, устранив монопольное положение какого-либо государства".

Миркишили подчеркнул, что Армения уже полтора года препятствует прокладке Зангезурского коридора, целенаправленно пытаясь заблокировать его строительство под разными предлогами: "И это при том, что создание коридора очень важно для самой Армении, у которой серьезные экономические проблемы. Было подготовлено технико-экономическое обоснование открытия транспортных и энергетических линий по Зангезурскому коридору, но Армения, вопреки своим обязательствам, воспрепятствовала его реализации. Подписанием Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчываном через иранскую территорию Азербайджан перечеркнул неуместные и нестабильные политические расчеты Армении. В конечном итоге Армения, которая планировала использовать Зангезурский коридор как инструмент давления на Азербайджан, сама оказалась под давлением. Теперь Армении придется обсуждать с Азербайджаном открытие Северного Зангезурского коридора на новых условиях. Этот коридор будет открыт. Или же Армения продолжит жить в изоляции, если конечно сможет...".

Председатель парламентского комитета подчеркнул, что экономика не любит романтизма, она основана на прагматизме и железной логике: "Экономическая политика Азербайджана опирается и на Железный кулак. Президент Азербайджана демонстрирует настоящую профессиональную шахматную игру в региональной экономической политике".

По словам азербайджанского парламентария, новое коммуникационное сообщение через Иран имеет большие перспективы на фоне проблем с перевозками по транзитным транспортным коридорам Восток-Запад через территорию России по причине введенных серьезных санкций после начала Россией военных операций в Украине.

"Реализация нового экономического проекта является историческим событием, важной победой азербайджанской дипломатии и сыграет важную роль в экономическом развитии нашей страны" - подчеркнул депутат.