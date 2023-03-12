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Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе

Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе "Мы надеялись подписать мирное соглашение к концу 2022 года, что также обсуждалось на встрече в Вашингтоне в сентябре. Однако из-за неконструктивной позиции Армении мы не смогли достичь поставленной цели. С самого начала Армения пыталась включить карабахс
Внешняя политика
12 марта 2023 г. 22:07
Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе

"Мы надеялись подписать мирное соглашение к концу 2022 года, что также обсуждалось на встрече в Вашингтоне в сентябре. Однако из-за неконструктивной позиции Армении мы не смогли достичь поставленной цели. С самого начала Армения пыталась включить карабахский вопрос в мирное соглашение, но такой подход неприемлем для Азербайджана".

Об этом в интервью Report заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Вопрос личных прав и безопасности армянского населения, проживающего в Карабахе, является исключительно внутренним делом Азербайджана, и Азербайджан не будет обсуждать вопросы, связанные с его суверенитетом, с какими-либо третьими сторонами, включая Республику Хаястан.

Карабахский конфликт разрешен, Карабах является территорией Азербайджана. Для Азербайджана карабахский вопрос сошел с международной повестки. Неслучайно в документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе.

Вопрос прав и безопасности проживающих в Карабахе армян будет решаться в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Никаких особых привилегий для них не предусмотрено. Как я уже сказал, этот вопрос не имеет никакого отношения к Армении и другим странам", - сказал помощник президента.

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