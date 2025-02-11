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Помощник президента: В Азербайджане нет места для деятельности USAID

Помощник президента: В Азербайджане нет места для деятельности USAID В Азербайджане нет места для деятельности USAID.
Внешняя политика
11 февраля 2025 г. 19:48
Помощник президента: В Азербайджане нет места для деятельности USAID

В Азербайджане нет места для деятельности USAID.

Как сообщает Report, об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X.

"Напоминаю про этот пост, которым я поделился 21.11.2023. "Снимите маски! В Азербайджане нет места для деятельности USAID", - заявил он.

Напомним, что в ноябре 2023 года вышеуказанные слова были написаны Хикметом Гаджиевым в ответ директору USAID Саманте Пауэр.

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Версия на английском языке Presidential aide: There is no place for USAID in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: Azərbaycanda USAID-in fəaliyyətinə yer yoxdur

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