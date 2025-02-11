Помощник президента: В Азербайджане нет места для деятельности USAID

В Азербайджане нет места для деятельности USAID.

В Азербайджане нет места для деятельности USAID.

Как сообщает Report, об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X.

"Напоминаю про этот пост, которым я поделился 21.11.2023. "Снимите маски! В Азербайджане нет места для деятельности USAID", - заявил он.

Напомним, что в ноябре 2023 года вышеуказанные слова были написаны Хикметом Гаджиевым в ответ директору USAID Саманте Пауэр.