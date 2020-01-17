Помощник президента: Приветствуем продолжительную позицию ЕC по поддержке территориальной целостности Азербайджана

Мы приветствуем продолжительную позицию ЕС по признанию территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом комментируя журналистам принятие Европарламентом документа о признании территориальной целостности стран "Восточного партнерства", заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Если мы обратим внимание на документы по итогам саммита программы Восточного партнерства в Брюсселе и подготовленного ЕС и Азербайджаном документа о "Приоритетах партнерства" , то увидим, что в них есть однозначная поддержана территориальной целостности Азербайджана",- сказал он.

Х. Гаджиев подчеркнул, что резолюция "Об общей политике ЕС в в области внешней политики и безопасности", где отражается позиция ЕС в отношении территориальной целостности стран ВП, в частности, Азербайджана, является продолжением той позиции.