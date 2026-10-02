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    Помощник президента: Азербайджан вывел отношения с США на качественно новый уровень

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 09:56
    Помощник президента: Азербайджан вывел отношения с США на качественно новый уровень

    В Азербайджане выражают уверенность в том, что будущие администрации США продолжат развивать партнерские отношения с Баку.

    Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на проходящем в Баку Региональном форуме CAMCA-2026.

    По его словам, за последние два года Азербайджану удалось выстроить прочные отношения стратегического партнерства с ведущими мировыми державами, включая США, Китай, а также Европейским союзом.

    "Что касается Китая, то на региональном уровне у нас установлено всеобъемлющее стратегическое партнерство, и мы работаем над его практической реализацией. Второе направление - это США и Азербайджан. Вашингтонский саммит (8 августа 2025 г. - ред.) был посвящен не только армяно-азербайджанской мирной повестке. Мы воспользовались этой возможностью, чтобы вывести отношения между США и Азербайджаном на качественно новый стратегический уровень", - отметил Гаджиев.

    Помощник президента указал, что при предыдущих администрациях США у Азербайджана возникали определенные сложности, а Южному Кавказу и Каспийскому региону уделялось недостаточно внимания.

    "Поэтому мы хотели вернуть США в регион с той ролью и тем подходом, которые, на наш взгляд, соответствуют его значению", - добавил он.

    Гаджиев подчеркнул, что мирная повестка между Азербайджаном и Арменией и мирное соглашение имеют стратегическое значение для всего региона:

    "Мы уверены, что будущие администрации продолжат развивать эти отношения, а американская сторона будет и дальше уделять внимание мирной повестке и через нее взаимодействовать с регионом".

    Хикмет Гаджиев Региональный форум CAMCA 2026 Стратегическое партнерство
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