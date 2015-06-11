​Помощник президента: Азербайджан намерен войти в число стран, осуществляющих инвестиции в Африке

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан - нефтяная страна, которая известна в мире своим вкладом в энергетическую безопасность Европы и мира. Мы открыли альтернативные энергетические ресурсы Каспийского бассейна для Европы и на данный момент выступаем в роли основного альтернативного источника в энергобезопасности Европы и мира".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, завотделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов на сегодняшней пресс-конференции в Баку.

Он добавил, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) вносит вклад в энергобезопасность Европы, а также осуществляет деятельность на европейских рынках в качестве одной из основных бизнес-структур: "SOCAR также проявляет интерес к странам Африки. Компания разрабатывает протоколы намерений в связи с совместными проектами в богатых нефтегазовыми месторождениями странах Африки с целью их дальнейшей реализации. Мы намерены войти в число стран, осуществляющих инвестиции в Африке. С помощью SOCAR мы проводим деятельность в направлении совместной разработки богатых углеводородных источников Африки и вывода их на мировые рынки".