Помощник Президента: Азербайджан готов к переговорам по мирному договору с Арменией

Азербайджан является сторонником всестороннего мира в регионе и в этом контексте готов к переговорам по мирному договору с Арменией. Предложения, выдвинутые азербайджанской стороной, непосредственно свидетельствуют об этом.

Азербайджан является сторонником всестороннего мира в регионе и в этом контексте готов к переговорам по мирному договору с Арменией. Предложения, выдвинутые азербайджанской стороной, непосредственно свидетельствуют об этом.

Как сообщает Report из города Шуша, об этом журналистам заявил помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджан реализует очень редкий и беспрецедентный в рамках постконфликтных реалий в мировом масштабе проект реконструкции: "Эти работы осуществляются именно за счет собственных усилий и ресурсов азербайджанского правительства, в рамках его собственного бюрократического механизма управления. Есть серьезный интерес к этому вопросу со стороны международного сообщества и дипломатического корпуса. Так как этот опыт Азербайджана может быть применен и в других регионах мира".

«Недавно ООН, Европейский Союз и Всемирный банк провели широкую миссию по изучению фактов на освобожденных территориях Азербайджана в соответствии с концепцией постконфликтного восстановления и реконструкции. Они подготовили подробный отчет об этом. Привлекают внимание два важных момента: они и сами, будучи представителями международного сообщества, признают, во-первых, беспрецедентный масштаб разрушений, а во-вторых, невиданную скорость реализуемого проекта по реконструкции и строительству в отношении разрушений. Это еще раз свидетельствует о том, что осуществляемые Азербайджаном проекты находятся под пристальным вниманием международного сообщества», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.