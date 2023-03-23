Помощник министра торговли США посетит Азербайджан

Помощник министра торговли Соединенных Штатов Америки Арун Венкатамаран встретился с членами Американо-азербайджанской торговой палаты.

Помощник министра торговли Соединенных Штатов Америки Арун Венкатамаран встретился с членами Американо-азербайджанской торговой палаты.

Как передает американское бюро Report, во встрече, состоявшейся в штаб-квартире палаты в Вашингтоне, также приняли участие представители компаний, представляющих технологический, транспортный и сельскохозяйственный секторы.

Председатель Совета директоров Палаты Реза Вазири и исполнительный директор Натиг Бахышов рассказали о деятельности организации и ее вкладе в американо-азербайджанские торговые отношения.

А.Венкатамаран подчеркнул, что целью встречи является обсуждение и обмен мнениями по интересующим представителей частного сектора темам до его ожидаемого визита в Азербайджан в апреле этого года.

Выступивший на встрече представитель компании Boeing Брайан Лоп рассказал об успешных деловых отношениях с нашей страной, особенно с компанией SilkWay West Airlines, и отметил, что Азербайджан является надежным торговым партнером.

В конце встречи гостю был подарен азербайджанский ковер.