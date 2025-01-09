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Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL

Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL Польша готова предоставить поддержку азербайджанским специалистам, расследующим крушение пассажирского самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный 25 декабря, используя свой опыт и методы работы.
Внешняя политика
9 января 2025 г. 14:31
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL

Польша готова предоставить поддержку азербайджанским специалистам, расследующим крушение пассажирского самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный 25 декабря, используя свой опыт и методы работы.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Министерстве иностранных дел Польши.

"Польские научно-исследовательские институты и государственные учреждения признаны одними из самых опытных в мире в сфере авиационной безопасности. Наши военные и гражданские аналитики неоднократно демонстрировали свою эффективность в расследовании причин авиационных происшествий. Мы обладаем значительным опытом в расшифровке данных "черных ящиков" и анализа параметров полета", - отметили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выразил готовность польской стороны оказать всевозможную техническую поддержку в расследовании причин крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) близ казахстанского Актау.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AzTV 29 декабря сообщил, Азербайджан выдвинул три условия в связи с инцидентом: российская сторона должна принести извинения, признать свою вину, а также привлечь к ответственности всех виновных и выплатить компенсацию Азербайджану, пострадавшим и погибшим пассажирам и членам экипажа лайнера.

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Версия на азербайджанском языке Polşa AZAL təyyarəsinin qəzasının araşdırılması üçün öz resurslarını və təcrübəsini təqdim etməyə hazırdır
Версия на английском языке Poland ready to support Azerbaijan in investigating AZAL plane crash

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