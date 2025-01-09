Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL

Польша готова предоставить поддержку азербайджанским специалистам, расследующим крушение пассажирского самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный 25 декабря, используя свой опыт и методы работы.

Польша готова предоставить поддержку азербайджанским специалистам, расследующим крушение пассажирского самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный 25 декабря, используя свой опыт и методы работы.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Министерстве иностранных дел Польши.

"Польские научно-исследовательские институты и государственные учреждения признаны одними из самых опытных в мире в сфере авиационной безопасности. Наши военные и гражданские аналитики неоднократно демонстрировали свою эффективность в расследовании причин авиационных происшествий. Мы обладаем значительным опытом в расшифровке данных "черных ящиков" и анализа параметров полета", - отметили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выразил готовность польской стороны оказать всевозможную техническую поддержку в расследовании причин крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) близ казахстанского Актау.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AzTV 29 декабря сообщил, Азербайджан выдвинул три условия в связи с инцидентом: российская сторона должна принести извинения, признать свою вину, а также привлечь к ответственности всех виновных и выплатить компенсацию Азербайджану, пострадавшим и погибшим пассажирам и членам экипажа лайнера.