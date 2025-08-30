Полпред президента Азербайджана встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуад Наджафли 30 августа встретился с делегацией во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Магдаленой Гроно.

Как сообщает местное бюро Report, полпред президента отметил, что в результате многолетней оккупационной политики Армении Нахчыванская АР оказалась отрезанной от основной части страны, и сухопутные транспортные связи были прерваны.

За прошедшие годы транспортная инфраструктура на оккупированных территориях, включая железнодорожную систему, была разрушена. В этом отношении результаты, достигнутые в направлении нормализации отношений с Арменией, обещают важное будущее для региона.

Ф. Наджафли, обратив внимание на реализацию важных проектов в секторах альтернативной энергетики, логистики и туризма в Нахчыване, обладающем богатыми природными ресурсами, подчеркнул наличие больших инвестиционных перспектив в различных областях.

Специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалена Гроно высоко оценила важные результаты, достигнутые в Вашингтоне в отношении нормализации отношений с Арменией и мирной повестки дня. Она, коснувшись важного стратегического положения Нахчывана, который соединит Европу и Азию, обратила внимание на стратегическое значение реализации масштабных логистическо-транспортных проектов в этой перспективе для региона.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам поддержки Европейским Союзом региональных связей, а также процесса реализации транспортного коридора.