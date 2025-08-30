    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Полпред президента Азербайджана встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

    Внешняя политика
    • 30 августа, 2025
    • 19:09
    Полпред президента Азербайджана встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

    Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуад Наджафли 30 августа встретился с делегацией во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Магдаленой Гроно.

    Как сообщает местное бюро Report, полпред президента отметил, что в результате многолетней оккупационной политики Армении Нахчыванская АР оказалась отрезанной от основной части страны, и сухопутные транспортные связи были прерваны.

    За прошедшие годы транспортная инфраструктура на оккупированных территориях, включая железнодорожную систему, была разрушена. В этом отношении результаты, достигнутые в направлении нормализации отношений с Арменией, обещают важное будущее для региона.

    Ф. Наджафли, обратив внимание на реализацию важных проектов в секторах альтернативной энергетики, логистики и туризма в Нахчыване, обладающем богатыми природными ресурсами, подчеркнул наличие больших инвестиционных перспектив в различных областях.

    Специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалена Гроно высоко оценила важные результаты, достигнутые в Вашингтоне в отношении нормализации отношений с Арменией и мирной повестки дня. Она, коснувшись важного стратегического положения Нахчывана, который соединит Европу и Азию, обратила внимание на стратегическое значение реализации масштабных логистическо-транспортных проектов в этой перспективе для региона.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам поддержки Европейским Союзом региональных связей, а также процесса реализации транспортного коридора.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Aİ-nin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Naxçıvanda nəqliyyat layihələrini müzakirə edib

    Последние новости

    20:24
    Фото

    Кёнуль Бехбудова: Мы хотим, чтобы Международные организации выполнили свою работу

    Внешняя политика
    20:06

    Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" крупно обыграла "Кяпаз" в матче 3-го тура

    Футбол
    20:05

    Трамп уверен, что саммит России, США и Украины состоится

    Другие страны
    19:56

    Посол Ирана в Азербайджане: Надеюсь, что мы станем свидетелями все большего сближения двух стран и народов

    Внешняя политика
    19:47

    В железнодорожной аварии на севере Египта погибли три человека

    Другие страны
    19:33

    В тяжелом ДТП с грузовиками в Турции погибли четверо, пострадали два человека

    В регионе
    19:29

    В Волгограде из-за пожара на рынке пострадали 14 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:23

    В Баку на некоторых дорогах будет частично ограничено движение транспорта

    Формула 1
    19:12
    Фото

    Туристка из Колумбии: Преступления против человечности не должны оставаться безнаказанными

    Внешняя политика
    Лента новостей