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Наблюдательная миссия ГУАМ прибудет в Азербайджан 6 февраля

Наблюдательная миссия ГУАМ прибудет в Азербайджан 6 февраля Миссия Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане прибудет в Баку в полном составе 6 февраля.
Внешняя политика
2 февраля 2024 г. 10:37
Наблюдательная миссия ГУАМ прибудет в Азербайджан 6 февраля

Миссия Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане прибудет в Баку в полном составе 6 февраля.

Об этом Report сообщили в пресс-службе организации.

В состав делегации из шести человек во главе с генеральным секретарем ГУАМ Алтаем Эфендиевым входят депутаты Верховной Рады Украины Святослав Юраш и Михаил Папиев, депутат парламента Грузии Давид Матикашвили, а также координаторы программ Секретариата ГУАМ Теймураз Киладзе и Сабухи Тамиров.

Отметим, что наблюдательная миссия ГУАМ опубликует отчет по итогам мониторинга после голосования.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля.

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Версия на английском языке GUAM observation mission to arrive in Azerbaijan on February 6
Версия на азербайджанском языке GUAM-ın müşahidə missiyası fevralın 6-da Azərbaycana gələcək

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