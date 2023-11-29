Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа

Соединенные Штаты Америки недовольны новой реальностью, созданной Азербайджаном в регионе Южного Кавказа.

Соединенные Штаты Америки недовольны новой реальностью, созданной Азербайджаном в регионе Южного Кавказа.

Об этом Report заявил ирландский историк и политолог Патрик Волш (Patrick Walsh).

"То, что мы сейчас наблюдаем - это новая геополитическая битва на Южном Кавказе, пришедшая на смену конфликту за Карабах, который закончился победой Азербайджана. В сентябре мы стали свидетелями полного освобождения оккупированных территорий. Источники в армянской диаспоре утверждают, что итоги 44-дневной войны и сентябрьских событий вызвали недовольство Вашингтона, потому что освобождение Карабаха было осуществлено не так, как этого хотели США, или в соответствии с предпочтительным для Вашингтона графиком", - отметил эксперт.

По мнению Волша, все это представляется нелепым, если учесть, что Азербайджан действовал на основе международного права.

"Однако, похоже, Вашингтону нужен был сценарий, который был бы проще для премьер-министра Армении Пашиняна, на которого США сейчас делают ставку, чтобы устранить российское влияние на Армению", - добавил историк.

П.Волш предположил, что США в последнее время были дезориентированы сложной ситуацией в Украине и в секторе Газа, что наносит ущерб престижу и влиянию Вашингтона. "Они действуют иррационально и по отношению к Азербайджану, который преследует только свои национальные интересы и никоим образом не выходит за рамки международного права".

"Администрация Байдена обещала навсегда покончить с войнами и провести четкие красные линии на карте мира. Но она потерпела сокрушительную неудачу в достижении своих целей", - заключил ирландский историк.