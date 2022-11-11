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Политолог: Саммит ОТГ внес важный вклад в развитие сотрудничества тюркских государств

Политолог: Саммит ОТГ внес важный вклад в развитие сотрудничества тюркских государств IX саммит Организации тюркских государств (ОТГ), проведенный в Самарканде, внес важный вклад в развитие дальнейшего сотрудничества тюркских государств.
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 17:27
Политолог: Саммит ОТГ внес важный вклад в развитие сотрудничества тюркских государств

IX саммит Организации тюркских государств (ОТГ), прошедший в Самарканде, внес важный вклад в развитие и укрепление дальнейшего сотрудничества тюркских государств.

Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, это был первый саммит в новом качестве после трансформации организации, в связи с чем было необходимо усовершенствовать структуру секретариата тюркских государств, и ставились цели по развитию экономического и политического диалога.

И.Велизаде отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил, чтобы актуальные темы пополнялись новыми: в частности вопросы, связанные с обеспечением безопасности и военно-технического сотрудничества.

"Здесь есть определенные перспективы для государств ввиду нестабильности в мире и регионе", — добавил он.

Политолог отметил, что в ходе саммита было предложено совершенствовать систему отношений в сфере сельского хозяйства, в условиях необходимости решения вопросов продовольственной безопасности, которая все больше обретает актуальность, добавив, что гуманитарное сотрудничество также было в центре внимания.

"Еще одним доказательством желания тюркских государств развивать свои культурные и гуманитарные связи является решение объявить следующий год годом тюркской цивилизации", - заявил И.Велизаде.

Важным решением, принятым в ходе саммита, по мнению политолога, явилось принятие Северного Кипра в состав наблюдателей ОТГ.

"Данное решение является важным фактором для развития гуманитарного сотрудничества тюркских народов, которые проживают за периметром государств тюркского содружества. Президент Азербайджана особо отмечал, что есть необходимость в усилиях по обеспечению прав и свобод тех тюрков, которые проживают за пределами тюркских стран", - заключил И.Велизаде.

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Версия на английском языке Political scientist: OTS summit made important contribution to development of co-op between Turkic states

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