​Политолог: Пока Армения является членом ЕАЭС, вступление туда Азербайджана исключено

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Евразийский Экономический Союз, даже еще не начав действовать, имеет определенные проблемные моменты в своем функционировании". Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде, комментируя перспективы деятельности ЕАЭС.

По его словам, введенные против России санкции негативно отразились на взаимодействии России и ее основных торговых партнеров: "Имелись проблемы между Беларусью и Россией, определенные проблемы возникли в реализации программ двустороннего сотрудничества между Россией и Казахстаном. Речь идет о пункте, предусматривающем свободное прохождение товаров по территории стран ЕАЭС. Возникли проблемы с реэкспортом, и т.д., которые тормозят реализацию других смежных проектов. Еще также не известно, как проявит себя Союз в плане сегодняшнего давления, ведь каждая страна пытается защитить свой рынок, и, исходя из этого строит свою внешнюю политику, пытаясь, так сказать, обойти те пункты ЕАЭС, которые мешают это сделать. Никто не хочет рисковать своей социально-экономической стабильностью".

Говоря о членстве Армении в ЕАЭС, политолог сказал, что само экспертное сообщество страны, не говоря уже о людях, принимающих решение, до конца не осознают, какие последствия могут быть для Армении от членства в этой организации: "Армения, таким образом, оказывается в экономическом плане запертой в своем регионе, так как Грузия, согласно соглашению с Евросоюзом, должна вводить определенные ограничения на ввоз товаров, в частности, на ввоз-вывоз товаров, предназначенных для ЕАЭС, что на фоне санкций себя очень проявит. Европейские партнеры Грузии будут пристально следить за реализацией в Грузии этих санкций в отношении России, что непосредственно может сказаться на армянской экономике. Есть такие косвенные моменты, подтверждающие, что шаг в направлении ЕАЭС был не до конца продуман с экономической точки зрения".

Помимо этого, И.Велизаде отметил, что вступление Армении в Союз приведет к оттоку трудоспособного населения: "На сегодняшний день 200 тыс. трудоспособных жителей Армении находятся на заработках в России. Они раз в три месяца должны возвращаться в Армению, чтобы поставить печать в паспорте и потом вернуться на свое место работы. В случае вступления в ЕАЭС, такой необходимости у них не будет, а это значит, что 200 тыс. человек, плюс члены их семей - это потенциальные мигранты из Армении в Россию, то есть Армения не досчитается определенного числа трудоспособного населения".

Также, по мнению политолога, Армения, вступая в эту организацию, загнала себя в политический тупик, потому что страна не сможет самостоятельно принимать решения: "В случае ЕАЭС, Армения не будет иметь достаточного поля для маневра, так как будет иметь всего один голос, когда другие члены будут иметь по три голоса. То есть Армения будет постоянно маневрировать, лавировать, заискивать перед теми или иными силами, чтобы выторговать себе какие-то преференции".

И.Велизаде также заявил, что не видит членства Азербайджана в ЕЭАС: "Пока Армения находится в этой организации, это исключается, потому что Армения является страной-агрессором, а по уставу организации должна открывать границы со всеми странами-членами. Это нереально, так как у нас есть конфликт с этой страной".