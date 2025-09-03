    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Политолог: Пакистан принял решение об установлении дипотношений с Арменией с учетом изменений на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 03 сентября, 2025
    • 09:43
    Политолог: Пакистан принял решение об установлении дипотношений с Арменией с учетом изменений на Южном Кавказе

    Сотрудничество с Азербайджаном занимает особое место во внешней политике Пакистана, решение об установлении дипотношений с Арменией принято Исламабадом после консультаций с Баку и с учетом изменения ситуации на Южном Кавказе.

    Об этом Report заявил политолог из Пакистана Басим Реза.

    Политолог подчеркнул, что в связи с изменениями на Южном Кавказе, Пакистан решил скорректировать внешнюю политику: "С парафированием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, открывающую новую главу на Южном Кавказе, Пакистан счел целесообразным нормализовать отношения с Ереваном в рамках более широких усилий по расширению своего дипломатического присутствия".

    По его мнению, установление дипломатических отношений между двумя странами на саммите ШОС в Тяньцзине подчеркивает интерес Пакистана к региону.

    "Важно отметить, что руководство Пакистана ясно дало понять, что этот шаг был предпринят с учетом меняющейся региональной обстановки и после консультаций с Азербайджаном", - сказал политолог.

    По его словам, Пакистан воздерживался от дипломатических связей с Арменией на протяжении десятилетий, проявляя солидарность с позицией Азербайджана по Карабаху. Пакистан являлся единственным государством-членом ООН, не признающим Армению.

    "Это стало наглядным подтверждением глубины братских связей Пакистана и Азербайджана, которые остаются крепкими", - сказал Реза.

    Он подчеркнул, что Пакистан рассматривает взаимодействие с Арменией как возможность для укрепления мира и стабильности в регионе.

    "В то же время Исламабад сохраняет полную приверженность своему стратегическому партнерству с Баку, основанному на общей истории, доверии и общих интересах", - сказал он.

    Эксперт еще раз отметил, что признание Пакистаном Армении – это не изменение лояльности, а "расширение дипломатических горизонтов в изменившихся условиях".

    "Для Исламабада дружба с Азербайджаном по-прежнему занимает особое место, а решение по Армении отражает стремление внести конструктивный вклад в региональное примирение и процветание", - заключил он.

    Пакистан Азербайджан Армения Ереван Баку Басим Реза

    Последние новости

    09:49

    НБКО Regional выпускает облигации на 1 млн манатов

    Финансы
    09:45

    Нефть Brent подешевела до $68,96 за баррель

    Энергетика
    09:43

    Политолог: Пакистан принял решение об установлении дипотношений с Арменией с учетом изменений на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    09:38

    В Киев прибыла миссия МВФ

    Другие страны
    09:35

    Чистая прибыль азербайджанского зернового предприятия снизилась почти в 2 раза

    Финансы
    09:27

    Сегодня в трех районах Баку ожидаются перебои в газоснабжении

    Энергетика
    09:23

    Число сотрудников ООН, задержанных в Йемене приблизилось к 20

    Другие страны
    09:19
    Фото

    На автодороге Бинагади-Новханы загорелся автомобиль

    Происшествия
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2025)

    Финансы
    Лента новостей