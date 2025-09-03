Политолог: Пакистан принял решение об установлении дипотношений с Арменией с учетом изменений на Южном Кавказе

Сотрудничество с Азербайджаном занимает особое место во внешней политике Пакистана, решение об установлении дипотношений с Арменией принято Исламабадом после консультаций с Баку и с учетом изменения ситуации на Южном Кавказе.

Об этом Report заявил политолог из Пакистана Басим Реза.

Политолог подчеркнул, что в связи с изменениями на Южном Кавказе, Пакистан решил скорректировать внешнюю политику: "С парафированием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, открывающую новую главу на Южном Кавказе, Пакистан счел целесообразным нормализовать отношения с Ереваном в рамках более широких усилий по расширению своего дипломатического присутствия".

По его мнению, установление дипломатических отношений между двумя странами на саммите ШОС в Тяньцзине подчеркивает интерес Пакистана к региону.

"Важно отметить, что руководство Пакистана ясно дало понять, что этот шаг был предпринят с учетом меняющейся региональной обстановки и после консультаций с Азербайджаном", - сказал политолог.

По его словам, Пакистан воздерживался от дипломатических связей с Арменией на протяжении десятилетий, проявляя солидарность с позицией Азербайджана по Карабаху. Пакистан являлся единственным государством-членом ООН, не признающим Армению.

"Это стало наглядным подтверждением глубины братских связей Пакистана и Азербайджана, которые остаются крепкими", - сказал Реза.

Он подчеркнул, что Пакистан рассматривает взаимодействие с Арменией как возможность для укрепления мира и стабильности в регионе.

"В то же время Исламабад сохраняет полную приверженность своему стратегическому партнерству с Баку, основанному на общей истории, доверии и общих интересах", - сказал он.

Эксперт еще раз отметил, что признание Пакистаном Армении – это не изменение лояльности, а "расширение дипломатических горизонтов в изменившихся условиях".

"Для Исламабада дружба с Азербайджаном по-прежнему занимает особое место, а решение по Армении отражает стремление внести конструктивный вклад в региональное примирение и процветание", - заключил он.