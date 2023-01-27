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Политолог: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране необходимо обсудить в ООН

Политолог: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране необходимо обсудить в ООН В ООН необходимо обсудить реальную угрозу, исходящую от Ирана территориальной целостности, суверенитету, безопасности Азербайджанской Республики, и нападение на посольство в Тегеране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 12:15
Политолог: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране необходимо обсудить в ООН

В ООН необходимо обсудить реальную угрозу, исходящую от Ирана территориальной целостности, суверенитету, безопасности Азербайджанской Республики, и нападение на посольство в Тегеране.

Об этом Report заявил политический аналитик Эльчин Мирзабейли.

"Нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран – самое отвратительное проявление идеологической, нравственной, информационной политики и политики вооруженного террора, который муллократический режим долгие годы проводит против нашего народа и государственности. Это вновь доказывает, что муллократический режим совершенно обнаглел, перешел все "красные линии", дипломатические и политические границы, на которые сам часто ссылается, и выступает против системы региональных и международных отношений, цивилизованной, демократической, светской государственности, общечеловеческих ценностей, человечности, отказывает индивидам и народам в праве на свободную и суверенную жизнь", - сказал политолог.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Tehrandakı səfirliyimizə hücum BMT-nin müzakirəsinə çıxarılmalıdır”

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