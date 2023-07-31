Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению

Поставки вооружения Армении со стороны Индии говорит о том, что она переоценивает геополитическое значение Армении и недооценивает геополитическое и геоэкономическое значение Азербайджана.

Поставки индийского вооружения Армении свидетельство того, что Индия, помимо преследования обычной коммерческой выгоды, переоценивает ее геополитическое значение, при этом недооценивая геополитическую и геоэкономическую значимость Азербайджана.

Об этом Report заявил бывший советник президента Сербии, директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АDА Дамьян Крневич.

"Учитывая внимание Индии к верховенству права в международных отношениях, с одной стороны, и ее тонкое понимание глобальных вопросов, с другой стороны, решение продолжать вооружать Армению предполагает, что помимо заработка денег за счет армянских налогоплательщиков, есть и другие факторы, влияющие на это",- считает Крневич.

Очевидно, это достаточно сложный и запутанный вопрос, требующий рассмотрения с учетом стратегического контента.

"С одной стороны, Азербайджан искренне заинтересован в расширении двусторонних отношений с Индией, которая входит в пятерку крупнейших торговых партнеров страны. В настоящее время разрабатываются планы по дальнейшему расширению экономических отношений", - сказал эксперт.

С другой - у Индии сложные взаимоотношения с Пакистаном, который Азербайджан считает братской страной.

"Пакистан был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана, но никогда не признавал Армению, хорошо известная и его активная поддержка до и во время Второй Карабахской войны. Азербайджан имеет схожую позицию по Кашмирскому вопросу", - добавил Крневич.

Но было бы очень примитивно смотреть на ситуацию исключительно через призму спора Индии с Пакистаном, что, в том числе, не отвечает долгосрочным национальным интересам Индии.

Политолог напомнил, что сотрудничество в области безопасности между Арменией и Индией восходят по меньшей мере к 2011 году, а военно-техническое сотрудничество - к 2017 году: "Поступали неподтвержденные сообщения о том, что в последние несколько лет Армения также закупала у Индии различные другие вооружения, включая артиллерию, беспилотные летательные аппараты, противотанковое оружие, ракеты и боеприпасы".

"Это тот контекст, в котором нам нужно воспринимать недавние сообщения, указывающие на то, что партия индийского оружия была доставлена через иранский порт Бандар-Аббас, а затем по суше к пограничному пункту Нурдуз", - подчеркнул Крневич.

По его мнению, все это усиливает подозрения Баку, что Ереван лелеет идеи реваншизма и что в конечном счете может не подписать мирный договор. К тому же и Индия, и Иран являются двумя странами, которые Армения сейчас рассматривает в качестве гарантов безопасности в дополнение к России.

"И все это явно способствует ремилитаризации Армении и попытке в каком-то смысле "окружить" Азербайджан, что может быть воспринято как акт эскалации. Очевидно, это никак не облегчает установление устойчивого мира и безопасности в регионе", - считает он.

Следует также отметить, что выбор Индии в пользу дальнейшего укрепления военной мощи Армении вряд ли будет воспринят Брюсселем и Вашингтоном как полезный шаг для мирного процесса между Баку и Ереваном, чему они стремятся оказать содействие, заключил Дамьян Крневич.