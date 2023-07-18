Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины

Гуманитарная помощь, предоставляемая в очередной раз Азербайджаном Украине, является важным событием для украинского народа.

Гуманитарная помощь, направляемая в очередной раз Азербайджаном Украине, является значимой поддержкой для украинского народа.

Об этом Report заявил украинский политолог Алексей Вороненко.

"Очередная инициатива президента Азербайджана Ильхама Алиева по предоставлению помощи Украине - очень позитивная тенденция", - сказал он.

По мнению политолога, двум странам нужно укреплять отношения на всех уровнях: культурном, социальном, экономическом. Он также отметил важность обмена опытом в сфере разминирования.

"В связи с тем, что сейчас происходит в Украине, практически вся экономика работает на достижение военного результата, победы. Поэтому любая помощь для нас на данный момент очень ценна", - заключил Вороненко.

Азербайджан выделил средства в размере 7,6 млн долларов США на закупку и поставку в Украину электрооборудования для оказания ей гуманитарной помощи. В конце же прошлого года Азербайджан отправил для нужд Украины 45 трансформаторов и 50 мощных генераторов. А общий объем оказанной на тот момент помощи превысил 17,5 млн долларов США.