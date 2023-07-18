О нас

Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины

Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины Гуманитарная помощь, предоставляемая в очередной раз Азербайджаном Украине, является важным событием для украинского народа.
Внешняя политика
18 июля 2023 г. 16:31
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины

Гуманитарная помощь, направляемая в очередной раз Азербайджаном Украине, является значимой поддержкой для украинского народа.

Об этом Report заявил украинский политолог Алексей Вороненко.

"Очередная инициатива президента Азербайджана Ильхама Алиева по предоставлению помощи Украине - очень позитивная тенденция", - сказал он.

По мнению политолога, двум странам нужно укреплять отношения на всех уровнях: культурном, социальном, экономическом. Он также отметил важность обмена опытом в сфере разминирования.

"В связи с тем, что сейчас происходит в Украине, практически вся экономика работает на достижение военного результата, победы. Поэтому любая помощь для нас на данный момент очень ценна", - заключил Вороненко.

Азербайджан выделил средства в размере 7,6 млн долларов США на закупку и поставку в Украину электрооборудования для оказания ей гуманитарной помощи. В конце же прошлого года Азербайджан отправил для нужд Украины 45 трансформаторов и 50 мощных генераторов. А общий объем оказанной на тот момент помощи превысил 17,5 млн долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Azərbaycanın humanitar yardımı və dəstəyi Ukrayna üçün çox önəmlidir”

Самое важное

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани
18 июля 2023 г. 14:21
Президент: Установление памятника Немезис в Армении неприемлемо
Президент: Установление памятника "Немезис" в Армении неприемлемо
17 июля 2023 г. 21:31
Ильхам Алиев принял делегацию комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции
ФотоИльхам Алиев принял делегацию комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции
17 июля 2023 г. 21:20
Ахад Абыев освобожден от должности главы Исполнительной власти Дашкесана
Ахад Абыев освобожден от должности главы Исполнительной власти Дашкесана
17 июля 2023 г. 20:15
Азербайджан выделил 7,6 млн долларов на оказание гуманитарной помощи Украине
Азербайджан выделил 7,6 млн долларов на оказание гуманитарной помощи Украине
17 июля 2023 г. 15:02
Начинается прием документов в связи с переводом студентов
Начинается прием документов в связи с переводом студентов
17 июля 2023 г. 13:23
Создана рабочая группа с целью обеспечения снижения инфляции в Азербайджане
Создана рабочая группа с целью обеспечения снижения инфляции в Азербайджане
17 июля 2023 г. 11:11
Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
15 июля 2023 г. 23:04
В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
15 июля 2023 г. 20:34
Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бельгию
Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бельгию
15 июля 2023 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi