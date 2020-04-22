Полад Бюльбюльоглу: "Граждане должны зарегистрироваться в консульском отделе"

Полад Бюльбюльоглу https://report.az/storage/news/d384296cbaac432ee80ebf92550d0f51/89dd02a0-eef7-4827-b666-ef58bdc943b2_292.jpg

Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу обратился к проживающим в России гражданам Азербайджана.

Как передает Report, в интервью Real TV посол заявил, что граждане должны зарегистрироваться в консульском отделе.

«Некоторые граждане не прошли регистрацию в консульском отделе. При возникновении таких напряженных ситуаций работа посольства осложняется. В таких случаях это обязательно важно. Мы организовали «горячую линию», которая принимает обращения граждан 24 часа в течение 7 дней недели.

Посольство не обладает чрезвычайными возможностями. Мы просто фиксируем все обращения и представляем определенным кругам, в Баку. В этом положении все хотят вернуться на родину», - сказал дипломат.