    Поль Кагаме: Азербайджан опережает Руанду в достижении определенных целей

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 17:00
    Поль Кагаме: Азербайджан опережает Руанду в достижении определенных целей

    Азербайджан опережает Руанду с точки зрения достижения определенных целей.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Руанды Поль Кагаме, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Кагаме подчеркнул, что Азербайджан продолжает мирный процесс, который будет укрепляться.

    "Я видел соглашение, которое Вы заключили в Соединенных Штатах, – мирное соглашение. На самом деле, я выделил этот момент, потому что мы также добиваемся мирного соглашения – между Руандой и Демократической Республикой Конго. Но вы опережаете нас в достижении определенных целей, и я хотел Вас поздравить. Господин президент, знайте, что у Вас есть друзья в Африке, в Руанде, и поэтому мы хотим использовать эту возможность сотрудничества и дружбы между Вами и мной и нашими двумя странами, чтобы быстро продвигаться к процветанию наших стран", - сказал он.

    Ruanda Prezidenti: Azərbaycan müəyyən hədəflərə çatmaq nöqteyi-nəzərindən bizdən irəlidədir
    Paul Kagame: Azerbaijan is ahead of Rwanda in achieving certain milestones

