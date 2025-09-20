Поль Кагаме: Азербайджан опережает Руанду в достижении определенных целей

Азербайджан опережает Руанду с точки зрения достижения определенных целей.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Руанды Поль Кагаме, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Кагаме подчеркнул, что Азербайджан продолжает мирный процесс, который будет укрепляться.

"Я видел соглашение, которое Вы заключили в Соединенных Штатах, – мирное соглашение. На самом деле, я выделил этот момент, потому что мы также добиваемся мирного соглашения – между Руандой и Демократической Республикой Конго. Но вы опережаете нас в достижении определенных целей, и я хотел Вас поздравить. Господин президент, знайте, что у Вас есть друзья в Африке, в Руанде, и поэтому мы хотим использовать эту возможность сотрудничества и дружбы между Вами и мной и нашими двумя странами, чтобы быстро продвигаться к процветанию наших стран", - сказал он.