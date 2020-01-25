Среди погибших и пострадавших при землетрясении в Турции нет граждан Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Турции продолжает работать "горячая линия", созданная в связи с землетрясением в городе Элязыг.

Как сообщили турецкому бюро Report, незамедлительно связавшиеся с "горячей линией" после землетрясения представители соответствующих правительственных структур и СМИ поинтересовались ситуацией.

На “горячую линию" не поступало обращений от граждан. С турецкой стороны не представлена информация о наличии азербайджанцев среди пострадавших: "Посольство регулярно связывается с Агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции. В течение дня будет подготовлен список проживающих и зарегистрированных в регионе граждан Азербайджана".

"Горячая линия" будет открыта до полного выяснения последствий землетрясения. Контактный номер: 00905526792565.

Отметим, что по информации Агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции, эпицентр подземного толчка, произошедшего в 20:55 по местному времени, находился в районе Сивридже.

В результате землетрясения погибли 20 человек, 1050 ранены. Есть большие разрушения.

Вюсаля Аббасова