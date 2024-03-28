Подписан протокол об обязательствах по реализации программы ”Молодежная столица ОИС Шуша - 2024"

28 марта Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Молодежный форум Организации исламского сотрудничества (ОИС) подписали Протокол об обязательствах по реализации международной программы "Молодежная столица ОИС Шуша - 2024".

28 марта Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Молодежный форум Организации исламского сотрудничества (ОИС) подписали Протокол об обязательствах по реализации международной программы "Молодежная столица ОИС Шуша - 2024".

Как сообщает Report, документ подписали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан.

В церемонии подписания приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, начальник отдела по работе с молодежью министерства Рамиль Джаббаров, генеральный секретарь Молодежного форума ОИС Расул Омаров, представители министерства и Молодежного форума.

После мероприятия состоялась пресс-конференция с участием министра молодежи и спорта Фарида Гаибова и президента Молодежного форума ОИС Тахи Айхана.