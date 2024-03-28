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Подписан протокол об обязательствах по реализации программы ”Молодежная столица ОИС Шуша - 2024"

Подписан протокол об обязательствах по реализации программы ”Молодежная столица ОИС Шуша - 2024" 28 марта Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Молодежный форум Организации исламского сотрудничества (ОИС) подписали Протокол об обязательствах по реализации международной программы "Молодежная столица ОИС Шуша - 2024".
Внешняя политика
28 марта 2024 г. 18:47
Подписан протокол об обязательствах по реализации программы ”Молодежная столица ОИС Шуша - 2024

28 марта Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Молодежный форум Организации исламского сотрудничества (ОИС) подписали Протокол об обязательствах по реализации международной программы "Молодежная столица ОИС Шуша - 2024".

Как сообщает Report, документ подписали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан.

В церемонии подписания приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, начальник отдела по работе с молодежью министерства Рамиль Джаббаров, генеральный секретарь Молодежного форума ОИС Расул Омаров, представители министерства и Молодежного форума.

После мероприятия состоялась пресс-конференция с участием министра молодежи и спорта Фарида Гаибова и президента Молодежного форума ОИС Тахи Айхана.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Şuşa İƏT Gənclər Paytaxtı - 2024”ün keçirilməsinə dair Öhdəlik Protokolu imzalanıb

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