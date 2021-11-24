Подписан протокол о дружбе между "Ичеришехер" и пакистанским городом Лахор

Подписан протокол о дружбе и сотрудничестве между Управлением Государственного Историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и городской администрацией города Лахор.

Подписан протокол о дружбе и сотрудничестве между Управлением Государственного Историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и городской администрацией города Лахор.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.

"Протокол о дружбе и сотрудничестве был подписан между "Ичеришехер" и Лахор, Пакистан. Для меня большая честь быть свидетелем этих прекрасных моментов и участвовать в них", - сказал посол.

Документ укрепит администрацию обоих древних городов, а также культурные и экономические связи между Азербайджаном и Пакистаном.

Отметим, что делегация во главе с председателем Управления Государственного Историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскером Алекперовым находится с визитом в Пакистане.