Подписан меморандум между ADA и Дипломатическим учебным центром Грузии

Меморандум о сотрудничестве подписан между Азербайджанской дипломатической академией (ADA) и Дипломатическим учебным центром министерства иностранных дел имени Левана Микеладзе МИД Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило посольство Грузии в Азербайджане.

Документ подписали ректор ADA Хафиз Пашаев и директор вуза при МИД Грузии Тинатин Брегвадзе.

Церемония подписания меморандума состоялась в рамках проходящей в Баку встречи руководителей дипломатических академий и научных центров стран ГУАМ. На собрании стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества между дипломатическими академиями и научными центрами стран-членов ГУАМ.