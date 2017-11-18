Подписан договор об участии Азербайджана в "Dubay Ekspo 2020"

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось 2-е заседание международных участников (IPM – International Participants Meeting), являющееся одним из главных подготовительных мероприятий ко всемирной выставке "Ekspo 2020" в эмирате Дубай ОАЭ.

Как сообщает Report, страны, принявшие участие в заседании, выступили с отчетом о работе, проделанной перед "Ekspo 2020" и дальнейших планах.

Директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал об опыте Азербайджана по участию на международных выставках, отметил, что в последние годы наша страна была успешно представлена национальными павильонами на экспо-выставках в Милане, Анталье и Астане. В рамках заседания был подписан договор об участии Азербайджанской Республики в "Dubay Ekspo 2020".

Генеральный директор и государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим Аль Хашими рассказал о достижениях, графике планирования и дальнейших этапах.

Заместитель генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрий Керкенцес высоко оценил достигнутые результаты. "Сегодня нам важно обратить внимание на подготовительную работу и быть полностью готовыми через три года принять мир на "Dubay Ekspo 2020",- сказал он.

Отметим, что главной темой "Dubay Ekspo 2020" является "Соединяя умы, создадим будущее". В международной выставке, которая будет создана на участке площадью 438 гектаров, примут участие 180 стран, ожидается 25 миллионов посетителей. "Dubay Ekspo" продлится с 20 октября 2020 года до 21 апреля 2021 года.