Подозреваемый в преступлениях гражданин Азербайджан экстрадирован из Черногории

    Внешняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 18:28
    Находящийся в международном розыске Мансимов Рамиль Ягуб оглу экстрадирован из Черногории в Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

    В связи с обоснованными подозрениями в совершении Р.Мансимовым хищения, в его отношении возбуждено дело. С целью избежать ответственности он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

    Принимаются соответствующие меры по доставке Р.Мансимова в Азербайджан.

    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Monteneqrodan Azərbaycana ekstradisiya edilib
    Лента новостей