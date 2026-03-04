Подозреваемый в преступлениях гражданин Азербайджан экстрадирован из Черногории
Внешняя политика
- 04 марта, 2026
- 18:28
Находящийся в международном розыске Мансимов Рамиль Ягуб оглу экстрадирован из Черногории в Азербайджан.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
В связи с обоснованными подозрениями в совершении Р.Мансимовым хищения, в его отношении возбуждено дело. С целью избежать ответственности он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.
Принимаются соответствующие меры по доставке Р.Мансимова в Азербайджан.
Последние новости
18:57
Для оказавшихся на Ближнем Востоке азербайджанцев организован эвакуационный рейсИнфраструктура
18:55
Бакинский завод приступил к строительству контейнеровозов по заказу AD Ports GroupИнфраструктура
18:54
Фото
В Азербайджан из Ирана эвакуированы представители посольств Швеции и Чехии - ОБНОВЛЕНО-3Внешняя политика
18:49
Еврокомиссия готова защищать торговые интересы ЕС на фоне угроз СШАДругие страны
18:48
ЦБА впервые выдал лицензию брокеру по исламскому финансированиюФинансы
18:37
Шри-Ланка заявила о 80 погибших при атаке на иранский корабль - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
18:34
Фото
На заседании Оргкомитета заслушаны доклады о подготовке к WUF13Внутренняя политика
18:28
Подозреваемый в преступлениях гражданин Азербайджан экстрадирован из ЧерногорииВнешняя политика
18:20