Подозреваемый в преступлениях гражданин Азербайджан экстрадирован из Черногории

Находящийся в международном розыске Мансимов Рамиль Ягуб оглу экстрадирован из Черногории в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В связи с обоснованными подозрениями в совершении Р.Мансимовым хищения, в его отношении возбуждено дело. С целью избежать ответственности он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Принимаются соответствующие меры по доставке Р.Мансимова в Азербайджан.