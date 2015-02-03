Почетный консул штата Нью-Мексико выступил с докладом о Южном газовом коридоре

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ При поддержке Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе Почетный консул нашей страны в штате Нью-Мексико Ричард Арт Макхаффи 27 января выступил перед Советом международных отношений Санта Фе (Santa Fe Council on International Relations), а 29 января - в Городском нефтяном клубе (City Petroleum Club). Выступления были посвящены Южному газовому коридору и важнейшей роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы. Об этом сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В своих выступлениях Почетный консул рассказал о значении энергетических проектов Шахдениз-2, TAP и TANAP и отметил важнейшую роль, которую они сыграют в энергетической безопасности Европы. Почетный консул также подчеркнул экономическое значение энергетических проектов. Он отметил, что SOCAR и BP играют большую роль в реализации проектов, на которые выделено в целом 45 млрд. долларов США.

Р.Макхаффи подчеркнул, что азербайджанский газ станет новым источником энергии для Европы, а проект положительно повлияет на экономическое положение стран, участвующих в его реализации.

Отметим, что Р.Макхаффи также проинформировал слушателей об оккупационной политике Армении против Азербайджана.

В заключение посол ответил на вопросы слушателей.