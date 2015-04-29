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    ​По указанию президента Азербайджана в Непал отправлена гуманитарная помощь

    Этим же рейсом будут доставлены на родину, находящиеся в зоне бедствия азербайджанцы

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ По указанию президента Ильхама Алиева от имени правительства Азербайджана министерство по чрезвычайным ситуациям отправило гуманитарную помощь в Федеративную Демократическую республику Непал в связи с разрушительным землетрясением в этой стране. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, самолет “BE-200ÇS” МЧС доставит в зону бедствия около одной тонны различных лекарственных и медицинских препаратов, большое количество палаток, одеял и питьевой воды. По указанию президента страны, этим же рейсом будут доставлены на родину, находящиеся в зоне бедствия азербайджанцы.

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