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    По итогам встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана подписана декларация

    Мамедъяров: Мы провели интересные обсуждения, в ходе встречи были затронуты основные политические и экономические вопросы© Report.az

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "Мы провели интересные обсуждения с главами МИД Турции и Туркменистана, в ходе встречи были затронуты  основные  политические и экономические вопросы". Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам прошедшей в Баку четвертой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана заявил  министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров

    "Мы договорились, что в следующий раз соберемся в Туркменистане и обсудим новую дорожную карту развития на 2018-2020 годы", - отметил глава МИД Азербайджана.

    По его словам, в ходе сегодняшней встречи были также  обсуждены  энергетические вопросы. "В следующем году азербайджанский газ по TANAP пойдет в Турцию", - заявил глава МИД, отметив, что  Туркменистан также заявил об  интересе к Южному газовому коридору.

    По словам Мамедъярова, в плане сотрудничества в сфере транспорта также есть развитие: в следующем году завершатся работы по расширению в порту Туркменбаши после чего потенциал грузоперевозок возрастет до 25 млн. тонн, также будет реализован проект БТК.

    "Мы также обсудили региональные вопросы, я информировал коллег о последних переговорах и последних событиях", - заявил глава МИД Азербайджана, отметив, что по итогам встречи была подписана декларация. 

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